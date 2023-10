Caccia, il Tar del Veneto dimezza le giornate aggiuntive di appostamento

Caccia, si riducono le giornate aperte per l'attività venatoria in Veneto. La quarta sezione del Tar del Veneto, con un'ordinanza pubblicata stamane, ha dimezzato le giornate aggiuntive di caccia da appostamento consentite dal calendario venatorio della Regione per la stagione 2023/24. Oltre alle canoniche tre, nei mesi di ottobre e novembre, sarà ora prevista una sola giornata aggiuntiva.

La decisione segue il ricorso presentato dalla Lega Abolizione Caccia. «Il giudizio di merito su altri punti del ricorso ambientalista - affermano dalla lav - è stato fissato per il prossimo 7 dicembre. Sconfitte per ora la Regione Veneto e le associazioni venatorie Fidc ed Ente Produttori Selvaggina, che si erano costituite in giudizio».