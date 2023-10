PORDENONE - Dovranno capire i carabinieri cosa è accaduto ieri mattina a San Quirino, nell'area che fa riferimento a via Armanteressa, una strada a poca distanza del centro del paese ma che già guarda alla campagna. Ebbene, verso mezzogiorno di ieri alcuni pallini, presumibilmente sparati da una doppietta di cacciatori, sarebbero arrivati sino nel giardino di una abitazione privata dove c'era anche un ragazzo che sarebbe stato colpito da alcuni pallini.



LA SEGNALAZIONE

A darne notizia la mamma del ragazzo che ha postato una segnalazione su Facebook dove ha raccontato come si sarebbe sviluppata la vicenda. Ebbene, almeno due pallini, come detto, sarebbero arrivati addosso al ragazzo, senza comunque ferirlo, ma spaventandolo molto. I pallini, infatti, lo avrebbero preso sulla maglietta. La mamma, nel suo post, scrive che appena resasi conto che si poteva trattare di un colpo sparato dai cacciatori ha rivolto lo sguardo vero i campi vedendo, non molto lontano dalla recinzione della casa, due persone che con la doppietta in mano se se stavano andando versi i campi. «A quel punto - dice - li ha chiamati per cercare di capire se erano stati loro a sparare e di tutta risposta mi sono sentita apostrofare a male parole».



I CARABINIERI

La donna, visto che non aveva avuto risposte, ha deciso di chiamare sia i carabinieri che la polizia locale per mostrare i pallini e far capire che una cosa del genere poteva anche essere molto pericolosa. «Del fatto - ha concluso la donna - ho subito avvertito le forze dell'ordine perchè possano fare le loro indagini, ma ho deciso anche di postare quanto accaduto per sensibilizzare le persone e spiegare che c'è il rischio di trovarsi colpiti dai pallini di chi va a caccia. È necessario, quindi, che chi vede cacciatori nei pressi delle abitazioni avvisino subito chi di dovere perchè devono restare distanti dalle case».

ldf