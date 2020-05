Ca' Foscari: "MakeIT!20", l'evento simbolo di Economia diventa on-line

VENEZIA - Non si sono persi d'animo e di fronte a una pandemia che ha travolto il mondo sono riusciti a trasformare un evento che per sette anni ha riempito la facoltà di Economia di Ca' Foscari in un evento totalmente online. Al motto di "Learning By Doing" Marketers Club di Venezia porta sul web l'edizione 2020 di

MakeIT!20 - Don’t Stop The Brand. Si tratta del secondo grande evento organizzato quest’anno dal Marketers Club, associazione studentesca riconosciuta a livello nazionale che riunisce giovani appassionati di marketing, comunicazione e management. Rispetto agli eventi passati, il MakeIT!20 adotterà una modalità di attuazione del tutto innovativa basata sul formato del live conferencing. L’evento si svilupperà infatti attraverso due appuntamenti webinar gratuiti e aperti a tutti, di 40 minuti ciascuno, con manager di importanti realtà aziendali: Davide Neri, head of Media & E-commerce di Hasbro, martedì 12 maggio alle 17, e Alice Zatti, Retail Manager Southern Europe di Converse, venerdì 15 maggio alle 17.

IL FOCUS

Gli interventi dei due ospiti saranno collegati da un focus comune sulle aziende e sui loro prodotti diventati icone negli anni, ripercorrendo lo sviluppo di un’identità che tuttora le vede protagoniste del proprio settore, fino ad arrivare alla gestione in ottica manageriale di una crisi senza precedenti come quella che stiamo affrontando oggi. «In una situazione di emergenza che ha travolto i piani di tutti, ci siamo trovati di fronte a un bivio: mollare o reinventarci. Ovviamente abbiamo scelto la seconda strada, ci siamo rimboccati le maniche e con la tenacia che ci contraddistingue abbiamo trasformato un evento che per sette edizioni ha riempito la facoltà di Economia di Ca' Foscari in un evento totalmente online. Il nostro motto "Learning By Doing” ci ha permesso ancora una volta di ampliare i nostri orizzonti trasformando situazioni difficili in occasioni per innovarsi» afferma Silvia Vettorato, Project Manager dell’evento. Hashtag ufficiale per seguire l’evento e comunicare durante la giornata: #MakeIT20 © RIPRODUZIONE RISERVATA