I clienti trasportati in bus-navetta dagli ostelli e hotel di Mestre fino a Venezia

di Elisio Trevisan

MESTRE - Ilvuole chiedere aideglie degliattorno alla stazione di finanziare delleper trasportare i loro clienti a Venezia. Ma i gruppi privati internazionali non ci sentono: i trasporti sono compito dell'Amministrazione pubblica, loro pensano a creare ricchezza investendo sulla città. Questo, in sintesi, il pensiero degli imprenditori privati. In compenso c'è già chi sta valutando di organizzare la cosa cogliendo l'occasione di dare un servizio in più e al contempo di entrare in un nuovo segmento di business. Alilaguna si sta muovendo, contattando anche ostelli e alberghi: a loro non chiede di mettere soldi nell'operazione ma di fare da base per il servizio di biglietteria, insomma mettere a disposizione dei clienti i ticket relativi alle navette.