Elena, 21 anni, cameriera di Mc Donald's vince la borsa di studio: «Ad aprile in Svezia per la tesi»

JESOLO - Una borsa di studio dal valore di duemila euro assegnata al Mc Donald's di Jesolo, a Elena Nube che lavora da 4 anni nel locale di San Donà: 21 anni, studia Lingue all'Università Ca' Foscari di Venezia, nello specifico inglese e svedese, e si era aggiudicata la borsa di studio anche lo scorso anno. Anche per il 2021 lei è stata una dei 105 i ragazzi in tutta Italia a cui è stato assegnato questo riconoscimento, sulla base di criteri di merito che tengono in considerazione l'anno di iscrizione all'università, il numero di crediti ottenuti e la media voti.



CONSEGNA SIMBOLICA

L'altro giorno la consegna simbolica dell'assegno dai vertici di Mc Donald's, tra i quali anche Marcello Ricceri, gestore di Jesolo, San Donà e Silea. «Per me questa è una grande opportunità - commenta Elena - perché posso sostenere i miei progetti universitari. Sono molto grata di poter lavorare in un luogo in cui il mio impegno universitario è riconosciuto. Ora continuo a lavorare per Mc Donald's, ad aprile andrò in Svezia per il lavoro di stesura della tesi».

Con Archways to Opportunity McDonald's ha già distribuito in Italia 210 borse di studio e 2400 corsi di lingua: un investimento che nel triennio 2020-2022 arriverà ad un totale di 1,5 milioni di euro. McDonald's conta in Italia 27.000 dipendenti che lavorano in 630 ristoranti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Come porta di ingresso nel mercato del lavoro, l'azienda rappresenta un'opportunità di impiego importante per la componente giovani: il 50% dei dipendenti ha meno di 30 anni e il 32% è studente.