VENEZIA - Non ci sono abbastanza ponteggi per avviare i lavori agli esterni degli edifici agevolati con il superbonus 110 e il bonus facciate. Proprio in un momento in cui l'edilizia sta lavorando molto, si registra questo collo di bottiglia che sta mettendo operatori e famiglie in difficoltà. Il problema è uscito a margine delle celebrazioni del trentennale dell'associazione Architetti Veneziani. «Non si trovano da nessuna parte - spiegano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati