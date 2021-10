Può decollare il mercato dei crediti di imposta che scaturiscono dal superbonus 110 per cento e dalle altre agevolazioni. È in dirittura d’arrivo un decreto del ministero dell’Economia che - fornendo un’interpretazione autentica delle norme in vigore - scioglierà i dubbi che finora hanno contribuito a trattenere gli operatori. La novità arriva in una fase di grande fermento per lo strumento superbonus: da una parte c’è la decisa accelerazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati