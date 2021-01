Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, domenica 10 gennaio 2021

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 10 gennaio 2021. Sono 961 i nuovi positivi rispetto al report della Regione di ieri, il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 285.986, gli attualmente positivi sono 88.813. Le vittime da inizio pandemia sono 7.389, +20 rispetto alle 17 di ieri.

Il maggior numero di contagi si registra a Vicenza, con 196 casi, sono 163 a Venezia, 157 a Treviso, 150 a Verona, 148 a Padova, 86 a Belluno, 50 a Rovigo.

Rallenta la crescita quotidiana di contagi da Coronavirus in Veneto, che stamani segna 2.167 nuovi casi e un totale di 285.986 dall'inizio della pandemia. Il Bollettino regionale segnala altri 44 decessi, che portano a 7.389 il totale dei morti. Torna a salire il dato sanitario, con 43 nuovi ricoveri nei reparti non critici, e 2.992 posti letto occupati; nelle terapie intensive si registrano 9 nuovi pazienti, per 389 ricoverati.

