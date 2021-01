Bollettino Coronavirus in Veneto, altri 3.258 contagi e 45 vittime, in calo il totale dei positivi

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 9 gennaio 2021. Sono stati 2.052 nella notte e 1.206 da stamani quindi in totale 3.258 i nuovi contagi certificati nel report della Regione delle 17. Arriva a 285.025 il numero dei positivi da inizio pandemia, 89.132 invece gli attualmente positivi (altri 321 in meno da questa mattina). Sale purtroppo la conta delle vittime, 7.369 da inizio epidemia, +45 rispetto alle 17 di ieri.

I ricoverati in area non critica in tutti gli ospedali veneti sono 2.941 e quelli in terapia intensiva stabili a 377.

La provincia maggiormente colpita dai nuovi infetti è quella di Verona con 811 nuovi casi, seguono Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Belluno e Rovigo.

I dati nelle 24 ore

Sono 3.100 i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, e 82 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. L'aggiornamento del totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale così a 283.819, quello dei morti a 7.345. Scende la pressione sugli ospedali, sia per quanto riguarda i ricoveri nei reparti non critici, 2.949 (-9), che quelli nelle terapie intensive, dove si trovano 380 pazienti (-7).

