Coronavirus in Veneto, frenata dei contagi: oggi 888 nuovi infetti. Sei vittime nella notte Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 16 novembre 2020. Frenata dei contagi rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera, domenica 15. Sono infatti 888 i nuovi infetti nella nostra regione. Sei le vittime del virus nella notte, il conteggio dei morti da Covid sale quindi a 2.867 persone decedute.

Covid in Veneto



Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, quella con il maggior numero di contagi è Padova, con 261 casi, segue Venezia, con 260 casi, Treviso con 128, Vicenza con 109, Belluno con 63, Verona con 33, Rovigo con 26.

Ricoveri e terapie intensive



Sotto stretto controllo la situazione degli ospedali: i pazienti Covid positivi ricoverati in area non critica sono 1.985, mentre in terapia intensiva si trovano 252 persone.

I dati nelle 24 ore

Sono 1.966 i contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale di 103.842 infetti dall'inizio dell'epidemia. Lo ha reso noto il governatore Luca Zaia, anticipando i dati del bollettino giornaliero. Dallo scorso febbraio in Veneto sono stati fatti 2 milioni 571 tamponi, tra molecolari e test rapidi; questi ultimi in particolare, sono 592.500.

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 13:20

