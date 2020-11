Coronavirus Veneto, altri 2.910 casi in 24 ore, solo a Padova oltre 700. In intensiva 262 pazienti Bollettino

Coronavirus in Veneto secondo i numeri diffusi oggi, domenica 15 novembre, dalla Regione Veneto. Rispetto ai dati di ieri alle ore 17, ci sono 2.910 casi in 24 ore (1.832 nella notte e 1078 dalle 8) che fanno salire gli attualmente positivi a 62.161 e a 101.954 il numero complessivo dei contagiati.

I deceduti in queste 24 ore sono invece 31 e così il numero totale dei morti sale a 2.860.

Le province più colpite Padova +705 casi, poi Vicenza, Verona seguite da Treviso, Venezia, Belluno e Rovigo.

Le persone ricoverate in ospedale in area non critica sono 2.079 (+33 da stamani) mentre 262 pazienti sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento ammontano a 16.298 delle quali 4.690 presentano i sintomi della malattia.

Luca Zaia: «Da domani sperimentiamo 5mila test fai da te

