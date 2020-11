Coronavirus in Veneto superati i 100mila: nella notte 1.832 casi e 16 morti, 2.046 in ospedale e 253 in terapia intensiva

Coronavirus in Veneto secondo i numeri diffusi oggi, domenica 15 novembre, dalla Regione Veneto. Rispetto ai dati di ieri alle ore 17, nel rilevamento di questa mattina alle 8, ci sono 1.832 nuovi casi che fanno salire gli attualmente positivi a 61.506 e a 100.876 il numero complessivo dei contagiati. I deceduti nella notte sono invece 16 e così il numero totale dei morti sale a 2.845. Le province più colpite Vicenza +550, Padova +376, Verona +286, seguite da Treviso +271, Venezia +206, Belluno +87 e Rovigo +27.

APPROFONDIMENTI BOLLETTINO Coronavirus Veneto, altri 960 casi da stamani, ma con il record di...

Le persone ricoverate in ospedale in area non critica sono 2.046, mentre 253 pazienti sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento ammontano a 16.298 delle quali 4.690 presentano i sintomi della malattia.

Luca Zaia: «Da domanisperimentiamo 5mila test fai da te

BOLLETINO CONTAGI REGIONE VENETO - SCARICA IL PDF

REPORT ISOLAMENTI - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA