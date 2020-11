Zaia in diretta oggi: «Covid Point, rafforziamo i punti aperti dalle 7 alle 19. Friuli ed Emilia arancioni? L'algoritmo è impietoso». L'Rt in Veneto è 1.29

Luca Zaia in diretta anche oggi, sabato 14 novembre, dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia da Covid sul nostro territorio. Intanto l'ultima notizia di ieri è che il Veneto resta in zona gialla ma è "circondato": ieri infatti l'annuncio che Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, le due regioni che avevano concordato ed emanato la nuova ordinanza il concerto con il Veneto, sono passate in fascia arancione.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi fatti ad oggi: 2milioni 547mila 409, più oltre 577mila test rapidi. «Oltre 53mila tamponi in un giorno, è un record quello di oggi», ha sottolineato Zaia. Positivi: +3578 in 24 ore, sono 98.084 ad oggi da inizio pandemia. Il numero dei positivi epr tampone è un terzo di marzo. Sono invece 59.705 i cittadini attualmente positivi. In isolamento 26.478 persone (+5.207 nelle 24 ore). Ricoverati 1.976 persone (+29 sempre nelle 24 ore). 241 i pazienti in terapia intensiva (+14). Totale delle vittime: 2.816 (+52 nelle ultime 24 ore).

Rt Veneto oggi

Il dato è importante, l'indice di contagio nella nostra regione: oggi l'Rt in Veneto è 1.29. L'indice si è abbassato.

Tamponi e Covid Point

Abbiamo ancora previsto il sistema dei Punti Covid, dalle 7 del mattino alle 19, rafforzati, messi in network perché il cittadino abbia sempre chiarezza su dove andare. Rafforziamo in ogni Ulss almeno un Covid Point che fa h24, più gli altri dalle 7 alle 19. A Verona abbiamo più difficoltà per un punto di vista organizzativo, altri dove si esegue in modo velocissimo.

Medici di base

Abbiamo raggiunto l'accordo dei 100mila tamponi in più dalla Regione ai dottori, su richiesta ad esaurimento.

Veneto zona gialla

Siamo rimasti in zona gialla "plus", come la chiamo io. Io non sono convinto che Friuli ed Emilia abbiano situazioni diroccate, la verità è che l'algoritmo è impietoso. Va riconosciuto ai governatori la volontà di essere sul pezzo, con l'ordinanza che avevamo condiviso. A noi ora cosa succede? L'ordinanza invita a non creare assembramenti, fondamentalmente dice di non ingolfare centri, piazze, viali principali. Ricordiamo che dietro alla fascia gialla c'è quella arancione se non quella rossa, con il lockdown. La sfida per noi veneti è evitare gli assembramenti perché gli ospedali sono molto tirati con i numeri, abbiamo molti pazienti ricoverati, facciamo in modo che questo fine settimana sia un fine settimana di senso civico, dove anche una piccola azione può essere una grande azione nel rispetto dei medici e dei pazienti che stanno soffrendo. Portate la mascherina in maniera ossessiva. Se passiamo in area arancione è finita, non abbiamo più libertà di scelta, ma non sarebbe più così con il limite comunale.

Siamo l'unica grande regione in area gialla del Nord, non abbiamo vinto nulla e sono anche preoccupato, a dire il vero: non vorrei che qualcuno abbassasse la guardia questa settimana. E il sacrificio lo chiedo ai giovani, e so che è un grande sacrificio: evitate di fare assembramenti.

A chi organizza eventi e che ha spostato gli orari a mezzogiorno, dico di non farlo, non si esorcizza il Covid così, si prende. Non voglio inviare segnalazioni e forze dell'ordine, voglio fare un appello al senso di responsabilità.

Perché il Veneto resta in fascia gialla?

Indice di contagio abbassato e basso impatto sull'ospedalizzazione e investimento sulla terapia domiciliare, ecco perché il Veneto è ancora in fascia gialla. Nelle settimane precedenti abbiamo avuto due problemi - ha spiegato Zaia -: il cambio di sistema operativo e migrazione di tutti i dati. Inoltre la presa in carico dei pazienti a domicilio sulla quale siamo andati a livello.

Donazioni

Vogliamo fare una stampa di tutti i nomi con i versamenti e la contabilità esatta per capire quanto raccolto e come viene destinato.

In auto ci si infetta, anche con la mascherina

Due persone in auto con la mascherina si infettano: la mascherina non protegge dall'aerosol, che nei luoghi chiusi, condivisi per lungo tempo, è un veicolo del virus. Questo è un esempio citato da Zaia oggi per spiegare i casi in cui la mascherina non basta a prevenire il contagio.

