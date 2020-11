Vaccino Covid, annuncio di Moderna: «Efficace al 94,5%, si conserva in normale frigo: via all'approvazione». Test su 30.000 partecipanti

Un altro decisivo passo avanti per la ricerca del vaccino Covid. Dopo quello di AstraZeneca e Università di Oxford, l'Ema (Agenzia europea del farmaco) ha iniziato ad analizzare i dati del vaccino mRna-1273 anti-Covid sviluppato da Moderna Biotech Spain, società controllata dall'americana Moderna. Come precisa l'Ema sul suo sito, si è deciso di partire con la procedura del rolling review, primo passo dell'iter di approvazione, sulla base dei risultati preliminari degli studi non clinici e dei primi studi clinici fatti sugli adulti, che sembrano indicare che il vaccino stimoli la produzione di anticorpi e cellule immunitarie T contro il virus SarsCov2. Procedura veloce per la controllata in Spagna. Il vaccino ha «un'efficacia al 94,5%», rimane stabile ad una temperatura compresa tra 2° e -8°C «la temperatura di un normale frigorifero domestico o medico, per 30 giorni», annuncia la stessa società.

Il Comitato dei farmaci di uso umano (Chmp) dell'Ema ha iniziato a valutare il primo gruppo di dati sul vaccino di Moderna Biotech Spain, che arrivano dai test di laboratorio. Attualmente sono in corso sperimentazioni cliniche di più larga scala su migliaia di persone, i cui risultati sono attesi a breve e dovrebbero indicare l'efficacia del vaccino nel proteggere dalla Covid-19. I risultati emergono da uno studio di fase 3 chiamato Cove «che ha arruolato più di 30mila partecipanti negli Stati Uniti», condotto in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases, del National Institutes of Health (NIH), e il Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) del Dipartimento della salute degli Stati Uniti.

Moderna says its COVID-19 vaccine is 94.5% effective - making it better than Pfizer's https://t.co/UZPVsGwSPx pic.twitter.com/TPTBs51jrR — Daily Mail US (@DailyMail) November 16, 2020

Tutti i dati disponibili sulla sicurezza del vaccino e sulla sua qualità (ingredienti, modo di produzione, stabilità e condizioni di conservazione) saranno rivisti dall'Ema non appena saranno resi disponibili. La rolling review continuerà finchè non ci saranno abbastanza dati per sostenere una richiesta di autorizzazione alla vendita del vaccino. L'Ema, precisa in una nota, valuterà il vaccino secondo i consueti standard di efficacia, sicurezza e qualità ma il processo dovrebbe essere più breve del normale grazie al tempo guadagnato con la rolling review. L'Agenzia europea aveva già attivato questa procedura all'inizio di ottobre per il vaccino anti-Covid-19 messo a punto da AstraZeneca e dall'università di Oxford.

Borse volano

Le Borse europee si sono messe a correre per la notizia che il vaccino sviluppato da Moderna si è dimostrato efficace al 94,5%. Madrid (+3%) guida la corsa seguita da Parigi e Milano (entrambre +2,2%). In attesa che partano gli scambi a Wall Street il titolo Moderna balza del 12% nel pre-trading, mentre cedono Pfizer (-1,6%) e Biontech (-5,6%) dopo i buoni risultati emersi dalla sperimentazione del vaccino della società americana, che fanno seguito a quello sviluppato dalla tedesca Biontech insieme al gruppo Usa Pfizer.

L'analisi del lavoro

Il lavoro illustrato oggi ha analizzato anche i casi gravi di Covid-19: sono stati inclusi in particolare 11 casi gravi (come definiti nel protocollo di studio) in questa prima analisi ad interim. «Tutti gli 11 casi si sono verificati nel gruppo trattato con placebo e nessuno nel gruppo vaccinato con mRna-1273». I 95 casi di Covid-19 includevano 15 over 65 e 20 partecipanti appartenenti a minoranze.

