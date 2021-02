Coronavirus in Veneto, 537 nuovi positivi e 62 vittime nella notte: tre province sopra quota 100 contagi

Coronavirus in Veneto, ecco i dati di oggi, 6 febbraio 2021, nel bollettino della Regione delle ore 8. Sono 537 i nuovi casi di contagio e molti purtroppo i morti (62) da ieri sera. Le persone attualmente positive sono 27.217 (-677) mentre il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 9.253.

I pazienti ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.742 (dei quali 1.184 ancora positivi) e 210 (172 positivi) in terapia intensiva.

Tre province sono oltre i 100 contagi: Padova (111) poi Treviso e Vicenza. Verona è al 4. posto ma è l'unica provincia che ha un totale di deceduti già oltre quota 2000. Bene, in relazione al dato regionale, è il report di Venezia con soli 66 nuovi casi.

Il report di ieri sera alle 17

VACCINI

Sono 92.925 le persone in Veneto che hanno già completato il ciclo di profilassi contro il Covid. Lo afferma il report della Regione. Il totale delle dosi di vaccino somministrate invece ammonta a 209.326. L'Ulss che ha effettuato finora il maggior numero di inoculazioni è quella di Padova, con 34.608.

