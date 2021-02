Veneto e Friuli Vg restano gialli, ma serve ancora cautela

Veneto e Friuli Venezia Giulia restano gialli. La cabina di regìa non ha cambiato la propria valutazione dei dati trasmessi da Venezia e da Trieste: almeno per un'altra settimana, dunque, bar e ristoranti continueranno a tenere le serrande alzate fino alle 18, i musei potranno ancora essere aperti dal lunedì al venerdì e gli spostamenti intercomunali rimarranno consentiti senza la necessità dell'autocertificazione. Il presidente Luca Zaia insiste però a raccomandare prudenza, «perché come si va giù, così si può anche tornare su», mentre il collega Massimiliano Fedriga rimarca «una diminuzione importante dei contagi», malgrado l'Rt sia sopra 1 come negli arancioni Umbria e Alto Adige, che fra l'altro si è autoproclamato rosso per decisione del governatore Arno Kompatscher.

IL VENETO

Per quanto riguarda il Veneto, per la settimana che andava dal 25 al 31 gennaio gli algoritmi hanno incrociato la probabilità di diffusione «bassa» con la valutazione di impatto «bassa», per cui «bassa» è risultata anche la classificazione complessiva del rischio, vista anche l'assenza di allerte sul piano della resilienza territoriale. Nel dettaglio, sono stati osservati una flessione nell'andamento dei casi e dei focolai (l'Rt si è riposizionato a 0,63), nessun sovraccarico dei reparti ospedalieri (tassi di occupazione al 19% in Terapia intensiva e al 24% in area non critica, a fronte di soglie rispettivamente del 30% e del 40%), una riduzione del tasso dei positivi sui tamponi (anche fra i soli molecolari è calato dal 6,5% al 5,2%), un abbassamento dell'incidenza settimanale dei contagi ogni centomila abitanti (da 156,95 a 113,09). «Non ci sono i presupposti per cambiare zona, tutti i dati indicano che siamo sotto ai parametri», diceva Zaia, non a caso, già in mattinata. «Ma noi ha subito aggiunto dobbiamo puntare alla normalità, che non vuol dire avere più di 1.900 persone in ospedale con il Covid. Questa non è normalità, ma infezione ancora presente ancora nelle nostre zone. I modelli previsionali ci dicono che siamo in discesa, ma ora ci aspettiamo una fase di stasi prima dell'arresto, non un azzeramento diretto. La scadenza per il bilancio sarà fine febbraio».



LA MONTAGNA

A metà mese riprenderà però la stagione dello sci e, come avvertono gli epidemiologi, quella sarà un'incognita da non sottovalutare. «Domenica incontrerò gli amici dei Mondiali a Cortina ha annunciato Zaia per questo lancio fin d'ora un appello in vista della riapertura. Invito tutti ad avere la massima attenzione. A sciare si va con la mascherina. Quanto meno bisogna portarla in tutti gli impianti di risalita, nei luoghi di assembramento, agli ingressi, nelle code. Se riprende l'occupazione dei posti-letto, e lo sapremo in tempo reale, vuol dire che non ci siamo. Dunque bisogna ancora stringere i denti».



IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Quanto al Friuli Venezia Giulia, la probabilità di diffusione «bassa» si è intersecata con una valutazione di impatto «alta», determinando una classificazione complessiva di rischio «moderato», pur senza la segnalazione di allerte a livello di resilienza territoriale. A scongiurare l'arancione, malgrado un'incidenza dei contagi superiore a 50 ogni centomila abitanti, è stata l'indicazione di uno scenario di trasmissione pari a 1: questo incastro determina infatti il giallo. Nello specifico, sono stati rilevati una contrazione nell'andamento dei casi e dei focolai (malgrado l'Rt si sia attestato a 1,03), il superamento benché più contenuto dei tetti di occupazione dei posti in letto in Terapia intensiva (35%) e in area non critica (45%), una diminuzione del tasso dei positivi sui test (anche fra i soli molecolari è sceso dal 12,5% al 12%), un calo dell'incidenza settimanale dei contagi ogni centomila abitanti (da 244,90 a 222,93). «Secondo i nostri epidemiologi ha dichiarato Fedriga abbiamo avuto la terza ondata dell'epidemia intorno al 10-12 gennaio, la seconda nei primi giorni di dicembre. Ero preoccupato allora, per questo ho tenuto le scuole chiuse con la Dad. Oggi invece vediamo una diminuzione importante dei contagi, speriamo di mantenere questo trend».



IL BOLLETTINO

Intanto il doppio bollettino di giornata ha contabilizzato in Veneto altri 720 positivi (315.803 dall'inizio), 8 decessi (in tutto 9.191), con 1.742 ricoverati in area non critica e 210 in Terapia intensiva. Rilevazione unica in Friuli Venezia Giulia: 446 casi (69.414 in totale), 32 vittime (finora 2.522), 65 degenti intubati e 536 in altri reparti.



