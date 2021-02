Coronavirus in Veneto: 720 nuovi casi e 8 morti in 24 ore. Continua la discesa Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi, 5 febbraio 2021, nel bollettino della Regione delle ore 17. Sono 720 i nuovi casi di contagio e 8 i morti in 24 ore. Le persone attualmente positive sono 27.894, mentre il totale delle vittime da inizio pandemia sono 9.191. I pazienti ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.742 (dei quali 1.184 ancora positivi) e 210 (172 positivi) in terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: 18:03

