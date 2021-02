Bollettino di oggi, Coronavirus Veneto. 426 nuovi contagi rispetto alle 17 di ieri. La maggior parte a Padova, Treviso e Vicenza

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 5 febbraio 2021. Sono 426 i nuovi contagi di oggi rispetto al report della Regione di ieri alle 17. Il maggior numero nel Padovano, con 124 nuovi infetti, seguito da Treviso con 91 e Vicenza con 88. Il numero dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 315.509, gli attualmente positivi sono 27.926. Sette le vittime rispetto alle 17 di ieri, il totale dei decessi da Covid sale a 9.190.

I dati nelle 24 ore

Il Veneto registra 668 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia che raggiunge quota 315.509. Frena rispetto ai giorni scorsi il numero dei decessi: sono 25 in più rispetto a ieri, per numero complessivo di 9.190 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Prosegue la discesa dei dati clinici: nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverati 1.746 malati Covid (-21).

