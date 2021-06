Covid in Veneto, solo 19 casi nella giornata: nessuno a Treviso e Rovigo, 2 a Verona e Vicenza

Covid in Veneto, il bollettino della Regione Veneto di oggi, 3 giugno 2021, alle ore 17: erano stati 119 i nuovi positivi in Veneto alla stessa ora ed oggi sono solo 19. Nelle 24 ore invece i positivi erano stati 175. Sale quindi a 423.690 il numero di contagiati da inizio pandemia in Veneto.

Gli attualmente positivi sono 7.514. Il totale dei morti è di 11.576 (4 le vittime in 24 ore).

Negli ospedali ci sono 531 pazienti in area non critica (-10) e 73 (+3) nelle terapie intensive.

