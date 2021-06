Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 2 giugno 2021. I dati rispetto all'ultimo report della regione, quello di ieri sera alle 18: sono 119 i nuovi contagi in Veneto, il dato più alto riguarda Verona con 35 nuovi positivi, segue Treviso con 28, Padova con 19, Vicenza con 16, Venezia con 13, Belluno con 3 e Rovigo con 2. Sale quindi a 404.284 il numero di contagiati da inizio pandemia in Veneto. Gli attualmente positivi sono 7.752, 385 in meno rispetto a ieri. Due le persone decedute nella notte a causa del virus, il numero delle vittime si porta quindi a quota 11.572.

Dati nelle 24 ore

Se si guardano i dati nelle ultime 24 ore si nota una crescita dell'andamento dei contagi in Veneto, ma contemporaneamente si svuotano le corsie degli ospedali. I nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 175, in crescita rispetto a ieri. I decessi invece sono 3. Gli attuali positivi in regione sono 7.752. Negli ospedali ci sono 543 pazienti in area non critica (-34) e 71 (-5) nelle terapie intensive.

Vaccini

Sono state 26.530 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, che portano il totale a 2.854.584, pari all'88,5% delle forniture giunte in regione. Il dato emerge dal report quotidiano regionale. I residenti ad aver ricevuto almeno una dose sono 1.884.884, pari al 38,6% della popolazione; ad aver completato il ciclo con il richiamo sono 944.369, pari al 19,4% dei residenti. Tra le fasce d'età, gli over 80 che hanno ricevuto almeno una dose sono il 97,9%; i 70-79 sono l'86,3%; i 60-69 sono il 78,4%; i 50-59 sono il 48,2%; i 40-49 sono il 17,8%. I disabili coperti da almeno una dose sono il 75,1%, i vulnerabili il 73,4%.

