Maxi bolletta da 16.000 euro al cellulare: si era dimentica il roaming acceso

VENEZIA Se non è un record, poco ci manca: 16mila euro per quattro ore di roaming in Argentina, mentre era in transito verso un altro Paese. È una vicenda che merita di essere chiarita, se necessario anche in una sede giudiziaria, quella capitata a un noto agente immobiliare veneziano pochi mesi fa. L’uomo si è visto recapitare di recente dalla Tim una fattura da 16 mila euro relativa al mancato spegnimento della rete internet durante un viaggio di lavoro. Per capire se si tratti di un errore o di una truffa...