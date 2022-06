Arriva a Jesolo la Bobo Summer Cup: tornei di padel e asta per beneficienza

JESOLO – Torna sul litorale veneziano la Bobo Summer Cup 2022, l'appuntamento di sport e beneficenza ideato da Bobo Vieri, con il nuovo format che prevede un doppio torneo di Padel, amatoriale e tra leggende del calcio, e lo spettacolo della Bobo TV dal vivo. Dopo il successo delle tappe di Viareggio e Civitanova Marche arriva a Jesolo, con il supporto del Comune, la terza e ultima tappa della nuova edizione della Bobo Summer Cup 2022, nel week end dal 1 al 3 luglio.

I tornei di Padel

A Jesolo la Bobo Summer Cup andrà in scena in un’arena di 1.500 posti circa, appositamente allestita dal Comune all’Arenile in piazza Brescia, dove sarà predisposto anche il consueto “Village”, un’area all’interno della quale saranno presenti tutti gli sponsor dell’iniziativa e dove si potrà interagire con Christian Vieri. Ogni tappa prevede due momenti di grande sport e spettacolo all’insegna del padel: un torneo amatoriale, la Powerade Padel Cup, dove si sfideranno 24 coppie maschili e 6 femminili. Il torneo, le cui iscrizioni sono andate “sold out” in poche ore, partirà il venerdì mattina, alle 10.00 e durerà fino alle 22.00 circa e continuerà il sabato mattina e la domenica fino alla finale. Le coppie vincitrici avranno la possibilità di sfidare Vieri e un'altra leggenda per una piccola partita di esibizione. E poi la vera e propria Bobo Summer Cup, in cui per una paio di ore si affronteranno a colpi di Padel i campioni amici di Vieri, andrà in scena il sabato e la domenica dalle 17.00 alle 19.00 circa.

La beneficienza

Altra importante novità di questa edizione è lo spettacolo dal vivo della Bobo tv live, lanciata lo scorso anno da Vieri in diretta Twitch, che andrà in scena venerdì 1 luglio alle 21,30 presso il Centro congressi Kursaal, in piazza Brescia a Jesolo, con ingresso a pagamento. Protagonisti del live show saranno, come di consueto Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Su Ebay, prende il via, lunedì 4 luglio, l’asta charity a favore della Fondazione Heal: un’occasione per aggiudicarsi gli oggetti donati da calciatori famosi e squadre di calcio. Tutto il ricavato della vendita dei biglietti andrà in beneficienza. Oltre a questo ci sarà una serata di raccolta fondi, che si terrà durante la cena charity di sabato sera 2 luglio alle ore 21. Durante la cena verrà inoltre organizzata un’asta per la vendita delle maglie originali autografate di tanti campioni amici di Vieri che hanno donato la propria maglia. La Fondazione Heal è nata per sostenere la ricerca scientifica in campo neuro oncologico pediatrico. Anche grazie alla raccolta fondi avvenute durante le scorse tre edizioni della Bobo Summer Cup, Heal ha potuto fare una donazione all’Ospedale Bambino Gesù di Roma per acquistare un simulatore neurochirurgico, macchinario molto costoso ma estremamente utile durante gli interventi per rimuovere i tumori nei sistemi nervosi centrali. Il Bambino Gesù è stato il primo ospedale pediatrico in Europa a potersi dotare di questa sofisticata piattaforma tecnologica che consente di ridurre l’impatto delle procedure chirurgiche sui bambini.