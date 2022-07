Principio d'incendio in garage dalla batteria della bici elettrica: 4 intossicati

MESTRE - Questa notte - 23 luglio - paura in centro a Mestre: poco dopo le 3 c'è stato infatti l'intervento dei vigili del fuoco - in via Grimani zona Carpenedo - per un principio d’incendio causato dalla batteria di una bici elettrico nel garage seminterrato di una palazzina: 4 persone leggermente intossicate per aver respirato del fumo.

I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento l’incendio, mentre le persone che avevano respirato il fumo che aveva invaso il vano scale sono state assistite dal personale sanitario del Suem.

Le operazioni di aereazione e messa in sicurezza dei locali sono terminate dopo circa un’ora e mezza.