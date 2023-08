BIBIONE - Accoltellato sulla spiaggia a Bibione dopo una lite: un 20enne di Portogruaro è grave in ospedale. E nelle stesse ore una ragazza friulana è stata soccorsa a Pineda, sostenendo di aver subito un rapporto sessuale non consenziente. Il giovane ferito è stato operato nella notte per tre fendenti alla schiena e quindi trattenuto in osservazione. I carabinieri stanno dando la caccia a un gruppo di giovani di origine balcanica e ad alcuni loro amici italiani tra i quali vi sarebbe anche l'accoltellatore. Sono in corso le indagini che serviranno a capire cosa è successo ieri notte sul litorale di Bibione. Il primo allarme è arrivato verso le 4.20 da un gruppo di giovani di Portogruaro che erano arrivati nella località turistica di San Michele al Tagliamento per passare una serata di festa. Con loro c'era anche la vittima, un 20enne di Portogruaro figlio di un noto commerciante in città. Il gruppo aveva passato la serata tra i locali della movida. Tutto era andato per il meglio con tanto divertimento. Quando i locali sono stati chiusi, tutti sono usciti e più di qualcuno si è riversato sulla pista ciclabile che si affaccia sul mare.

REGOLAMENTO DI CONTI

Poco dopo le 4, però, la nottata ha improvvisamente cambiato tono. I ragazzi di Portogruaro erano arrivati al Lido del Sole quando hanno incontrato un gruppo di coetanei che avevano conosciuto in discoteca e con i quali c'erano stati degli screzi. Sono volate parole grosse e quindi la lite, nel corso della quale è spuntato un coltello. Ad avere la peggio è stato il giovane portogruarese che ha ricevuto tre fendenti alla schiena. A quel punto il gruppetto di ragazzi di origini straniera se l' è data a gambe levate. Dolorante ma cosciente, il 20enne ferito si è accasciato sulla sabbia, circondato dagli amici che hanno allertato il 118. Dalla centrale operativa del Suem hanno inviato in prossimità del chiosco Tico Tico del Lido del Sole l'ambulanza con il medico del Punto di primo intervento di Bibione. I sanitari hanno trasferito in codice rosso il giovane paziente all'ospedale di Portogruaro. Qui è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate. Le sue condizioni sono serie ma fortunatamente è fuori pericolo di vita.

VIOLENZA SESSUALE

Ma la nottata di violenze non era terminata li. Più tardi i carabinieri sono intervenuti ancora a Pineda per una ragazza in difficoltà. Alcuni passanti hanno infatti notato che la giovane non era in se. La ragazza, maggiorenne e che vive in provincia di Udine, ha raccontato infatti di aver bevuto. Quindi ha riferito ai carabinieri di aver avuto un rapporto sessuale con un ragazzo che non conosce. Ai militari ha quindi raccontato quanto successo ma che il rapporto sarebbe stato consumato senza la sua volontà. Insomma la ragazza potrebbe aver subito una violenza sessuale da quel giovane conosciuto in discoteca. Ai militari dell'Arma non ha però presentato la denuncia. Non è escluso che lo possa fare nelle prossime ore.

Nei giorni scorsi a Bibione la Polizia locale ha denunciato due giovani non ancora maggiorenni che hanno ferito due persone dopo liti per futili motivi. Un 17enne di Fontanelle è stato denunciato per il possesso di stupefacenti e di un coltello che aveva gettato dopo il ferimento di un uomo di Udine. Le telecamere hanno poi fatto emergere la verità. Un suo amico è stato denunciato dopo avere tirato una bottigliata in testa a un commerciante di Bibione. Casi di violenze che a Bibione non erano praticamente mai accaduti e che spesso sono frutto dello sballo dei giovani provocato dall'assunzione di un mix di alcolici e stupefacenti.