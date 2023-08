Pino marittimo di 50 anni piomba all'improvviso sulla pista ciclabile di Bibione

BIBIONE (SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO) - Ha resistito per 50 anni un Pino Marittimo ma alla fine è crollato sulla pista ciclabile del Lido del Sole di Bibione. Per pura coincidenza in quel momento non stava passando nessuno.

È accaduto nel pomeriggio dell'8 agosto al Lido del Sole. È qui che è un grosso pino marittimo di 50 anni di vita è piombato sulla carreggiata della pista ciclabile in zona. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli ausiliari della Guardia costiera assieme alla Polizia locale per mettere la zona in sicurezza. Le squadre del Comune hanno potato i rami pericolanti il cui fusto è rimasto nella sua sede naturale.