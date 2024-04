Travolto da un albero davanti all'ospedale Maggiore, la prognosi del 50enne resta riservata

TRIESTE - Resta riservata la prognosi del 50enne rimasto gravemente ferito ieri sera nel giardino dell'ospedale Maggiore di Trieste a seguito della caduta di un grosso ramo. In quel momento in città, a causa dell'ondata di maltempo, soffiava bora forte. L'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina informa in una nota che l'uomo è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Ha riportato politraumi, ma la situazione clinica è stabile e sono in corso ulteriori accertamenti. «Inoltre - spiega Asugi, a cui fa capo l'ospedale Maggiore - il dipartimento Risorse tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti si è prontamente attivato per accertare quanto accaduto. Sono in corso ulteriori approfondimenti e verifiche. La Direzione di Asugi - conclude la nota - è vicina alla famiglia per quanto accaduto».