Auto nel fossato: all'arrivo dei soccorritori le persone a bordo sono sparite

BIBIONE - La serata per un gruppo di amici pordenonesi termina con l'auto nel fosso alle porte di Bibione. È accaduto nella notte lungo la strada regionale 74 che da Bibione porta a San Michele al Tagliamento. Il gruppo, proveniente dalla Destra Tagliamento, era a bordo di una Volkswagen Golf e si stava per dirigere verso casa. Giunto in prossimità di Marinella di San Michele, poco dopo il ristorante "Alla Rosa", il conducente è sbandato verso destra finendo dentro il profondo fosso che costeggia la strada regionale. Dopo averlo percorso per diversi metri, l'auto si è fermata avvolta dalla vegetazione. Difficile per gli automobilisti riuscire infatti a notare l'auto. Solo la conducente di un autobus di linea dell'Atvo ha notato l'auto nel fosso. La conducente si è fermata per sincerarsi della situazione ma nell'auto non c'era nessuno. I carabinieri hanno poi appurato che il gruppo di ragazzi dopo l'incidente si è allontanato. Fortunatamente nessuno aveva riportato conseguenze.