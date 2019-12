Batteria irregolare della carrozzina, disabile lasciato a terra da Volotea

di Paolo Guidone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È rimasto a terra per un disguido sulla batteria della propria carrozzina: lo spiacevole episodio domenica scorsa all'aeroporto Marco Polo di Tessera su un volo diretto a Palermo. Vittima inconsapevole, pur in possesso di un regolare biglietto, Giovanni D'Aiuto, capitano dei Red Cobra, squadra palermitana di wheelchair hockey, lo sport giocato in carrozzina, nonché presidente dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare di Palermo. Insieme a Marcello Cacioppo, suo accompagnatore e allenatore della...