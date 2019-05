Gara2 playoff, Cerella: «Vidmar gioca da leader e ci carica per vincere»

di Giacomo Garbisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Migliorare l'approccio per non trovarsi ancora a rincorrere. Archiviata gara1 dei quarti playoff, che ha visto l'Umana Reyer imporsi 67-57 indirizzando a proprio favore la serie, è già tempo di tuffarsi in gara2 (stasera ore 20.45). «Siamo partiti troppo tesi. E' vero che le cose in attacco non andavano bene ma in difesa non possiamo permetterci di subire simili parziali perché dopo siamo costretti a spendere tantissime energie per rientrare» sottolinea uno stanco ma contento Bruno Cerella dopo...