Con barch-in, il primo drive italiano in barca, i film si gustano sull'acqua

VENEZIA - Dal 28 luglio al 1 agosto, il bacino dell'Arsenale di Venezia ospiterà le cinque serate di "Barch-In", il primo cinema drive-in italiano in barca. Organizzata dall'associazione FEMS di Cinéma, con il supporto di Comune di Venezia, VeLa spa e della Marina Militare, l'iniziativa è stata presentata oggi in una conferenza stampa a Cà Farsetti. Le serate, gratuite ma con prenotazione obbligatoria (sul sito www.barch-in.it), sono aperte ad un massimo di 50 barche e 200 persone. Le imbarcazioni, ormeggiate ognuna ad un gavitello, saranno distanziate di 5 metri l'una dall'altra, mentre a bordo andranno rispettate le normative anti-Covid.



Le pellicole, tra film più intimi e ricercati, documentari cult e blockbuster, ripercorrono il tema del rapporto tra l'uomo, l'acqua e l'arte marinaresca. Si parte, alle 20.45 martedì 28 luglio, con The prestige di Christopher Nolan. Tutte le serate saranno precedute alle 19 da un "aperiporto", curato da Campari, che ha collaborato all'iniziativa. Nel corso della serata, si potrà ordinare anche la cena direttamente dalla barca: realizzati dalla cucina del Casinò di Venezia, i piatti saranno consegnati dalla startup veneziana di food delivery Cocai Express. «Questa - ha spiegato Nicola Scopelliti del collettivo Barch-In, ideatore del progetto - è un'iniziativa nata dalla città per la città, sulla quale abbiamo lavorato come volontari fin da aprile, in pieno lockdown, contando sulla voglia di ripartire e di riscatto nel momento in cui i media dipingevano Venezia come città morta e spettrale». Ultimo aggiornamento: 16:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA