Ritrovo di spacciatori e pregiudicati, il questore chiude il Caffè Vittoria

DOLO - È stato notificato questa mattina il provvedimento con il quale il Questore di Venezia sospende per 15 giorni l’attività del “Caffè Vittoria” di Dolo. L'atto si è reso necessario perché il locale – attualmente gestito da un cinese – a seguito dei numerosi controlli effettuati dai Carabinieri risulta essere luogo di abituale frequentazione da parte di pregiudicati e persone pericolose, dedite ad attività illecite.



La situazione di grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ha subito di recente una forte escalation, essendo il bar divenuto un noto punto di incontro per venditori ed acquirenti di sostanze stupefacenti e pertanto fonte di concreto pericolo per la collettività. L’autorità amministrativa ha dovuto far ricorso agli strumenti previsti dalla legge per tutelare la cittadinanza e scongiurare possibili ulteriori conseguenze negative.

