VENEZIA (c.fran) Inaugura a Rialto un nuovo banco di ortofrutta. Un sogno da anni nel cassetto, con cui il giovane imprenditore veneziano Tommaso Scocco scommette sul vero cuore pulsante della città. «La piazza del mercato dovrebbe essere il luogo d'incontro per eccellenza a Venezia, un punto di ritrovo dove fare le spese abitualmente e riscoprire i sapori del nostro territorio racconta il ventisettenne, nato e cresciuto in laguna, e da sempre all'opera nella ditta a conduzione famigliare Pasco specializzata in ortofrutta e alimentari Ripopolare questa zona da troppo tempo lasciata andare e poco valorizzata per me è una soddisfazione immensa».



lA TRASFORMAZIONE

Una prima conversione dell'azienda, dalla vendita all'ingrosso a quella al dettaglio, era già avvenuta la primavera scorsa, durante il primo lock down. «Fintantoché non fosse ripreso il commercio con gli alberghi e gli yacht con cui solitamente ci relazioniamo, accorgendomi delle code infinite che le persone fossero costrette a fare per comperare frutta e verdura, è nato innanzitutto l'e-commerce spiega Tommaso, che già reindirizzava al tessuto cittadino e alle essenziali esigenze dei suoi abitanti la nuova veste del servizio - È così che ho iniziato a pensare a un negozio da cui far partire le consegne a domicilio ma poi è arrivata l'idea di un banchetto al mercato. Qui la città dovrebbe raccogliere il meglio dei suoi alimentari riflette Tommaso - aggiungendo ai classici banchi di pesce, frutta e verdura, anche i prodotti di Sant'Erasmo, di Cavallino, e perché no, pure i merletti di Murano o i vini e il miele che si producono nei dintorni». Passione per le ricchezze della propria terra e dedizione all'iniziativa, oltre che dalle parole emergono nella cura con cui i banconi sono stati allestiti, tra i mazzetti di peperoncino fresco e i fiori appesi alle tettoie.



L'APPREZZAMENTO

«Un progetto da prendere come esempio sottolinea l'assessore al Lavoro e allo sviluppo economico Simone Venturini tanto più entusiasmante perché intrapreso da un giovane innamorato di Venezia, con alle spalle una famiglia esperta nel settore, e che si è messo in gioco, credendo nelle potenzialità della sua città e puntando su una proposta di assoluta qualità, com'è evidente già alla vista dell'allestimento». L'iniziativa è infatti un segnale forte di speranza e ripartenza, che ben si inserisce nel progetto del Comune di riqualifica dell'intera zona del mercato, volto vivo ma trascurato del centro storico. «In questo particolare momento, segnato da crisi e difficoltà economiche e sociali sottolinea l'assessore al Commercio e alle attività produttive Sebastiano Costalonga - eventi come questa apertura che diano inizio a nuove attività sono segno di una forte volontà di reagire. Questi avvenimenti sono come una scarica di adrenalina della città. Venezia non si arrende, vuole rinascere e ripartire».



A Tommaso e ai suoi collaboratori, che da ieri sono quindi al lavoro con guanti, traversa blu, e un sorriso sotto alla mascherina, arrivano così i calorosi auguri degli ospiti istituzionali sopraggiunti all'inaugurazione. Insieme agli assessori Venturini e Costalonga, presente anche la presidente della IX Commissione consiliare, Silvia Peruzzo Meggetto, che rivolge alla squadra in campo de la Pescaria un in bocca al lupo e un incoraggiamento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA