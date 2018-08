Bimbo chiuso in auto sotto il sole, lo salvano rompendo il finestrino

CAVALLINO TREPORTI - Avevano lasciato il loro bambino in auto sotto il sole, con una temperatura vicina ai 50 gradi, perché doveva fare un pisolino ed erano andati a fare una passeggiata. Per questo motivo due cittadini della Repubblica Ceca sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di San Donà per l'ipotesi di abbandono di minori. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri - ma se ne è avuta notizia oggi - nel parcheggio di un camping di Cavallino-Treporti ( Venezia).



Un uomo ha notato chiuso all'interno dell'abitacolo dell'auto in sosta sotto il sole il bimbo addormentato, e vedendo che i finestrini erano completamente chiusi - si stima che all'interno vi fossero 45-50 gradi - ha deciso di intervenire rompendo un finestrino del veicolo, in attesa dell'arrivo del 118 e del 112, allertati con il telefono. Il bambino, di 4 anni, era in buone condizioni, forse perché era stato rinchiuso solo da pochi minuti. I militari dell'Arma, poco dopo, hanno rintracciato i genitori, che si erano allontanati per una passeggiata.

