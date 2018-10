Record di multe: autovelox preso a fucilate, ma tornerà presto in azione

di Maurizio Marcon

In fase di ripristino l'autovelox fisso della Contarina sulla provinciale 59 San Stino-Caorle. A nulla sono valse le proteste degli utenti multati, le contestazioni del Comune di San Stino e l'appello al sindaco metropolitano Luigi Brugnaro della Confcommercio di Caorle: l'autovelox, stesso rettilineo in aperta campagna, con ilDopo aver messo a segno un(l'anno scorso nei primi due mesi di attivazione, tra il 26 ottobre e il 26 dicembre 2017 ne sono state comminate 5.795 in direzione Caorle e 4.386 in direzione San Stino), i vandali avevano messo fuori uso per due volte la centralina rilevatrice con schioppettate di fucili da caccia. Dopo la seconda impallinatura la Città metropolitana