Wi-fi, docce e baby-room: Autovie Venete, le nuove aree di servizio

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Cambiano volto le aree di servizio posizionate lungo le direttrici autostradali di. Alcune sottoposte a restyling di vario livello, altre demolite e ricostruite, si adeguano a un nuovo modello di mobilità e di turismo. Notevole l’investimento previsto per le: quasi 26 milioni di euro. Il primo intervento in Friuli Venezia Giulia è quello di Gonars Nord dove la vecchia struttura che ospitava l’area ristoro è già stata demolita. A breve inizierà la costruzione del nuovo edificio. Le aree per le quali è previsto il restyling sono Gonars Sud, Zugliano Est e Ovest, Gruaro Est e Ovest, Porcia e Brugnera, Fratta Nord, Bazzera Nord e Calstorta Sud. Demolizione parziale e costruzione, invece, per Fratta Sud e Gonars Nord, mentre Bazzera Sud, Duino Sud e Nord saranno demolite completamente e ricostruite. L’area di Calstorta Nord, infine, verrà dismessa e ne verrà realizzata una completamente nuova a Roncade.Tutte le aree, al termine dei lavori, potranno contarementre all’esterno saranno ricavate aree giochi per bambini recintate e videosorvegliate, spazi attrezzati a pic nic dotati di postazioni per la ricarica delle apparecchiature elettroniche e dog – park. Le aree saranno poi dotate die nella sicurezza grazie all’incremento di telecamere interne ed esterne, oltre che di postazioni per tutte le informazioni sul traffico sulla rete autostradale e di postazioni () per la ricarica delle vetture elettriche. Il piano di ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi è stato coordinato da Autovie dopo l’emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di quello dello sviluppo economico delle nuove regole di indirizzo (a distanza di 40 anni da quelle precedenti) che cambieranno completamente anche l’offerta di bar e ristoranti adeguandola alle nuove esigenze dell’utenza.