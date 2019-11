Autonomia, ora qualcosa si muove Via libera Nord-Sud al ddl Boccia Ma resta il nodo della spesa storica Zaia: il Veneto chiede le 23 materie

di Alvise Fontanella

Qualora entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa non siano adottati i Lep, le risorse alle Regioni sono assegnate sulla base delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente

«La legge-quadro sostanzialmente traccia le linee-macro, dopodiché ogni Regione firmerà l'intesa propria, e il Veneto conferma che chiederà le 23 materie». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, all'uscita della Conferenza Stato-Regioni.

VENEZIA - Il governo riapre il "dossier" delle. E lo allarga a tutte le Regioni, nessuna esclusa, con una operazione che, incassando il via libera del Sud, rimuove l'impasse politico che finora ha congelato l'iter delle. Il ministroha presentato oggi, 28 Novembre, in Conferenza Stato-Regioni, a Roma, unsulleche ha ottenuto il via libera da parte di tutti i governatori delle Regioni. Era presente anche il governatore del. Il testo del disegno di legge è servito a rassicurare il Sud, ed è stato accolto anche dai governatori del Nord.Il disegno di legge quadro Boccia, forte del consenso ricevuto dalle Regioni, va ora in Consiglio dei ministri e potrebbe approdare in Parlamento molto rapidamente, se sarà inserito, come conta di fare il ministro, nell'ambito dellache deve essere approvata entro fine anno.Il testo della legge, per rassicurare il Sud, chiarisce che prima di concludere le trattative con le Regioni, come il Veneto, che hanno chiesto l'autonomia differenziata e maggiori poteri, si dovranno varare i, i livelli essenziali delle prestazioni garantite dallo Stato a tutti i cittadini, dovunque residenti. E per fare i Lep, la legge Boccia concede un anno di tempo. E' proprio questo il nodo che ha fatto incagliare le trattative con Veneto e Lombardia: cosa succede se questo termine trascorre senza che siano fatti i Lep? La legge Boccia lo risolve ricorrendo alla: «».Una formulazione che ha messo d'accordo Nord e Sud proprio per la sua ambiguità, perché non scioglie il nodo fondamentale: quale? La spesa storica "media nazionale" per ciascun tipo di servizio, oppure la spesa storica "effettiva locale" per ciascun tipo di servizio? Nel primo caso, infatti, le Regioni più efficienti incassano un premio, perché lo Stato pagherebbe a tutti un, e chi spende meglio e spreca meno avrebbe un vantaggio, che spingerebbe tutti a migliorarsi: è questa la richiesta di. Nel secondo caso invece (ed è inutile dire da quale parte d'Italia si spinga per questa soluzione) le Regioni che da decenni buttano i soldi dalla finestra vengono premiate, perché lo Stato continuerà acome ha fatto finora, perpetuando lo "spreco storico" e quindi pagando per lo stesso servizio somme maggiori a chi è inefficiente e somme inferiori ai virtuosi. Boccia lascia aperte entrambe le interpretazioni: