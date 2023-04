Venezia. Aumenta lo stipendio dei gondolieri, da 80 a 90 euro per un giro di mezz'ora. Cosa ne pensano i turisti? Siamo andati a chiederlo Video

VENEZIA - Venezia città d'acqua, dell'amore e delle gondole. La tipica imbarcazione della laguna da sempre fa sognare turisti e innamorati di tutto il mondo che arrivano sull'isola per un giro tra i canali. Ma dal 1° novembre 2023 il romantico tour acqueo subirà un rincaro di 10 euro. Passando dagli 80 ai 90 euro per un giro di mezz'ora dal mattino alle ore 19 e dai 100 ai 110 euro per i 35 minuti di noleggio nella fascia serale.

Ma cosa ne pensano i turisti della città lagunare? Siamo andati in piazza San Marco a chiederlo direttamente a loro. (servizio di Emiliana Costa)