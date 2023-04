VENEZIA - Dal primo novembre il giro in gondola costerà dieci euro in più sia per la mezz’ora giornaliera (90 euro in luogo di 80) sia per i 35 minuti di nolo notturno dalle 19 (110 euro invece di 100). Lo ha deciso la Giunta nella sua ultima riunione, accogliendo richieste che da tempo arrivavano dalla categoria, che non è libera di mettere le tariffe che vuole ma deve sottostare alla volontà dell’amministrazione comunale.

Ovviamente, il provvedimento è destinato ad essere accompagnato da polemiche poiché l’immaginario collettivo è zeppo di gondolieri benestanti, di costi delle licenze stratosferici e di figli, nipoti e parenti che avrebbero una via preferenziale nell’accesso al mestiere. Non tutto è vero, ma in un Paese in cui i salari reali dal 1990 sono calati anziché crescere, qualche mugugno se non giustificabile è almeno comprensibile.



DELIBERA

A proporre la modifica tariffaria è stato l’assessore alla Mobilità Renato Boraso, su istanza della categoria dei gondolieri, i quali si sono rifatti a una delibera del giugno 2014 la quale prevedeva che le tariffe si sarebbero adeguate automaticamente all’indice Istat ogni cinque anni.

Per la cronaca, l’inflazione nel quinquennio scaduto è stata a livelli bassissimi e addirittura negativa nel 2016.

«Hanno chiesto l’aggiornamento Istat - si giustifica Boraso - ed era un atto dovuto per regolamento. L’aggiustamento era stato tenuto fermo nel 2019 e negli anni successivi qualche problema c’è stato».

In effetti, prima l’acqua alta e poi la pandemia hanno inciso pesantemente sull’economia della città e quindi anche sulla categoria dei gondolieri. E poi, non dimentichiamo l’inflazione, ripresa alla grande nel 2021 e 2022 che hanno fatto sì che il blocco non potesse essere più riproposto. Il Comune ha considerato una rivalutazione dei prezzi del 12.59 per cento tra il 2014 e il 2022.



GLI AUMENTI

Le tariffe attuali, quelle da 80 euro, erano state approvate nel 2006 e riguardavano un giro di 40 minuti. Nel 2014, con la giunta Orsoni nei suoi ultimi giorni, l’assessore allora alla Mobilità Ugo Bergamo diede il suo placet a ridurre di dieci minuti il giro, portandolo a 30 minuti, mantenendo la stessa tariffa. Un po’ come quando le confezioni di certe merendine sono state ridotte in peso per non mostrare un aumento di prezzo, che in effetti però c’è stato.

Molto critico, il consigliere di opposizione e capogruppo di “Terra e Acqua”, Marco Gasparinetti, il quale non ricorre a mezzi termini.

«Prendiamo atto che una corsa in gondola da 30 minuti verrà a costare 90 euro pari a 3 euro al minuto. Nel confronto con altre categorie - attacca Gasparinetti - che sopportano costi di carburante e di assicurazione balza all’occhio l’attenzione particolare che viene giustamente riservata a questa particolare categoria e auspichiamo che l’incremento si rifletta anche nelle dichiarazioni dei redditi, spesso ai limiti dell’indigenza, di alcuni suoi rappresentanti».