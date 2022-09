MESTRE - Sparatoria all'ex Auchan - ora centro commerciale Le Porte di Mestre - questa mattina, sabato 10 settembre 2022. Una persona è rimasta ferita a terra, si tratta di una guardia giurata. Ferito anche il bandito. Il centro commerciale si trova non molto distante dall'ospedale dell'Angelo.

Assalto al portavalori

Secondo le prime informazioni la sparatoria si sarebbe consumata durante un assalto a un portavalori che avrebbe dovuto effettuare un prelievo da una cassa continua.

La testimonianza

Una cliente che era presente al momento della sparatoria racconta: «Ci sono stati momenti di panico e un fuggi fuggi perchè due colpi di arma da fuoco si sono sentiti distintamente. Io stavo ritirando degli abiti al lavasecco e sono corsa fuori dove ho visto il furgone portavalori e la guardia giurata ferita e sanguinante a terra. Altra gente correva senza capire cosa stesse accadendo»

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++