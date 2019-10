CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - C'è chi, forse, lo rimpiange un po'. Una fauna di baveri alzati, cappelli e occhiali scuri per non farsi riconoscere, con proiezioni che iniziavano alle 2 e mezza di pomeriggio per arrivare fino a mezzanotte (ai tempi d'oro anche oltre) e film vietatissimi dai titoli che, quando non debordavano sull'irripetibile, potevano essere perfino divertenti (un esempio? Spingi Gonzales, ma anche le serie su Biancaneve e i sette nani). Era il, ladi via Premuda rimasta aperta fino a cinque anni fa e, da allora, abbandonata. Che, adesso, va all'come esecuzione immobiliare per i debiti non pagati dal proprietario. Cinema composto da tre piani, inattivo da circa un lustro, con la conseguenza che giace in uno stato di evidente decadimento complessivo. Tutta la parte impiantistica, deve ritenersi non più completamente a norma. Irregolarità catastali ed edilizie. Insomma, non è