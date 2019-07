Tesori in vendita: ci sono il convento a Rialto, i Magazzini del sale a Chioggia e il Forte a Treporti

di Elisio Trevisan

VENEZIA - Il Governo ha bisogno di soldi per far quadrare i conti e mantenere gli impegni presi con gli elettori, e quindi. E questa volta: e tra questi, come avevamo già anticipato lo scorso novembre, spiccano strutture tipoche la Tim ha appena finito di svuotare dagli arredi del Telecom Future Centre inaugurato a settembre del 2002 come MediaLab che per anni ha ospitato un punto di ricerca avanzata nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con attività di alta formazione, laboratori specializzati e team di progetto interdisciplinari ed internazionali.