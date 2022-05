Associazione barche in legno Dalla Pietà, debutto con sfilata al Salone nautico

VENEZIA - Debutta in grande stile domenica 29 maggio alle 11, l'associazione culturale barche in legno Dalla Pietà con una sfilata di una ventina di imbarcazioni, prevista dal programma ufficiale del Salone nautico, nel magico ambiente dell’Arsenale, quello che fu il cuore pulsante della marineria della Serenissima.

L'associazione, nuova di zecca e senza scopo di lucro, è nata quest'anno dall’idea di due amici e poi soci fondatori, Luca Bosello e Michele Viviani. Proprio a Venezia nel 1950 dall’androne di un palazzo Patrizio sul Canal Grande usciva la prima barca Dalla Pietà. Non era ancora un cantiere, era poco più di un magazzino dove Bepi Dalla Pietà ha dato corpo alla sua passione che negli anni si confermerà come spunto e meta di ogni progetto “Marinaresco”, ossia un modo profondo di andar per mare. I primi successi non tardano ad arrivare e ad essi segue l’apertura nel 1959 del primo Cantieri sull’Isola della Giudecca a Venezia.

Il libro a tiratura limitata

Sarà presto disponibile una edizione con numero limitato di un libro che raccoglie foto, dati tecnici, traguardi e record ottenuti negli anni delle imbarcazioni del Cantiere Dalla Pietà.

L'associazione culturale

Scopi principali dell’Associazione Culturale Barche in Legno Dalla Pietà sono quelli di incentivare la conservazione di imbarcazioni in legno del cantiere quale patrimonio tecnico e culturale della storia della nautica Veneziana; promuovere la raccolta di studi-ricerche e i restauri. Inoltre si occupa della la registrazione delle imbarcazioni dei soci nel Registro Storico, di incoraggiare la nascita di amicizie e di interscambi tra e con gli armatori, tramite l’organizzazione o il patrocinio di incontri, manifestazioni ed eventi culturali della città di Venezia.