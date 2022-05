Assicurazione auto, dove si paga di più e dove meno in provincia di Venezia

MESTRE - La Città metropolitana è maglia nera del Veneto per costo medio dell'assicurazione auto. In un periodo di rincari generalizzati, gli automobilisti si trovano infatti a dover fare i conti anche con un aumento delle tariffe Rc auto, che negli ultimi quattro mesi ha riconfermato all'area del veneziano il per nulla invidiabile primato di essere la più cara dell'intera regione. A dimostrarlo sono i dati diffusi dall'osservatorio di Facile.it, che hanno evidenziato come da gennaio ad aprile 2022 il premio medio Rc auto nel veneziano sia aumentato del 3,9%, arrivando ad un costo medio per veicolo di 371,88 euro. Dai dati, frutto dell'analisi di un campione di preventivi, si evince anche come la progressione percentuale abbia interessato tutte le province venete, anche se in misura diversa, passando dagli aumenti più marcati delle province di Belluno (+6,4%) e Verona (+5,1%) a quelli più moderati delle province di Vicenza (+1,8%) e Padova (+2,8%). In media l'aumento delle tariffe assicurative si attesterebbe al +3,2%, valore in ogni caso inferiore alla variazione nazionale, pari al +3,7%.



Il Veneto, oltre ad aver registrato un incremento più basso rispetto a quanto rilevato a livello nazionale, risulta essere anche una delle zone della Penisola dove, lo scorso mese, sottoscrivere la polizza Rc Auto costava di meno, posizionandosi solo dopo il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Lombardia. Tornando al veneziano, c'è da evidenziare come su base annua il peso dell'assicurazione auto sia nel complesso diminuito, dal momento che ad aprile dello scorso anno il costo medio della polizza era più alto del 2,85%. Scendendo nel dettaglio, sempre con riferimento a base annua, da aprile dello scorso anno ad aprile 2022, Facile.it fa notare come a livello comunale, nella Città metropolitana si abbiano avuti i maggiori aumenti del costo dell'assicurazione auto a Vigonovo (+27%), Camponogara (+21%), Eraclea (+19%), Musile Di Piave (+19%) e Cavarzere (+15%), mentre le flessioni più significative nei comuni di Meolo (-32%), Campolongo Maggiore (-22%), Fossalta Di Piave (-19%) e Portogruaro (-16%). Nel complesso si può concludere che al giorno d'oggi la Città Metropolitana continua a rimanere penalizzata rispetto alle altre province venete per quanto riguarda il costo dell'Rc auto.