Si recide l'arteria col flessibile, pensionato salvato dall'equipe medica

di Marco Corazza

PORTOGRUARO - Se la presa in carico fosse stata tardiva, così come l’intervento chirurgico per recuperare l’integrità della principaledel polso, l’incidente accaduto a un ottantenne durante un lavoro domestico avrebbe avuto un epilogo tragico. Invece il pensionato è stato prontamente curato all’e, nel tempo, ritornerà al completo recupero fisico.L’incidente l'altra mattina adi Caorle. L'ottantenne stava svolgendo un lavoro quando improvvisamente il flessibile che impugnava gli è sfuggito di mano. Il disco rotante dell’attrezzo ha urtato il polso della mano sinistra andando a recidere l’arteria radiale.La moglie e il fratello dell’anziano, li presenti, sono prontamente intervenuti cercando di bloccare l’emorragia in corso con un asciugamano, infine si sono precipitati in auto al pronto soccorso di Portogruaro dove il dottore la propria equipe hanno subito provveduto all’emostasi del tessuto. Ma l’allarme è cessato solo dopo l’intervento del chirurgo vascolareche, in sala operatoria, tra un intervento già in corso e l’emergenza corrente, ha ricostruito l’integrità dell’arteria radiale.