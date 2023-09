Venezia. Incendio all'Arsenale, in fiamme rifiuti e giacigli: intervengono i vigili del fuoco

VENEZIA - Incendio all'Arsenale, in fiamme rifiuti e giacigli. Oggi, venerdì 22 settembre, intervento dei vigili del fuoco nella caserma ex sommergibilisti all'Arsenale a Venezia. Alcuni senzatetto potrebbero aver dato fuoco a rifiuti e giacigli, negli stessi luoghi in cui c'era stato un intervento dei carabinieri qualche giorno fa.

Per permettere l'intervento dei vigili del fuoco, è stata chiusa temporaneamente la fermata di Bacini - Arsenale Nord ed è stata utilizzata la fermata Celestia.