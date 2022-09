PORDENONE - Un uomo di 45 anni, che deve scontare oltre 10 anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole di aver messo in atto, tra il 2009 e il 2015, diverse truffe e reati fiscali, reati di riciclaggio, falso, sostituzione di persona, ai danni di ignari cittadini, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone, con la collaborazione del Servizio Centrale per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Di lui non si avevano più notizie da anni, quando per sottrarsi alla giustizia si era dato latitante abbandonando la sua abitazione a Teglio Veneto (Venezia) dove viveva con la moglie e la figlia, con le quali aveva interrotto ogni contatto. Il latitante è stato rintracciato in Germania e nei giorni scorsi è stato estradato in Italia, dove dovrà scontare una pena complessiva di 10 anni e 8 mesi di reclusione nel carcere di Opera a Milano.