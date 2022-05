Arrestato 21enne latitante colombiano: «Ha ucciso a coltellate un connazionale»

La Polizia di Udine, in collaborazione col team European Network Fugitive Active, rete europea delle unità investigative dedicate alla ricerca di latitanti pericolosi, ha arrestato oggi - 3 maggio - un 21enne colombiano ricercato dalle autorità spagnole con mandato di arresto europeo poiché ritenuto responsabile di omicidio volontario.

Il 21enne, infatti, in base alle indagini svolte dalle autorità iberiche, risulterebbe essere il possibile autore dell'omicidio di un concitatdino colpito con numerose coltellate al cuore a seguito di un alterco avvenuto a Valencia il 20 febbraio scorso.

Dopo le prime attività in Spagna da parte delle autorità iberiche era emerso che il ricercato potesse aver trovato rifugio in Italia risultando a bordo di un bus sulla tratta Barcellona-Milano. L'immediata attivazione della rete europea di ricerca latitanti ha consentito di verificare e approfondire le informazioni acquisite, individuando due possibili province italiane di rifugio: il ricercato è stato individuato ed arrestato nella tarda mattinata di oggi dagli agenti della Squadra Mobile della Questura. Sono attualmente in corso le procedure per la consegna alla Spagna.