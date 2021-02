PORTOGRUARO - L'improvviso arresto cardiaco non ha lasciato scampo a Giuseppe Amone, morto a 21 anni. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio tra le mura di casa a Portogruaro, della famiglia di Giancarlo Amone e di Antonella Nigri, entrambi già candidati alle amministrative in città. L'allarme è arrivato ieri al 118 quando erano le 16 circa. Al telefono un familiare del giovane: «Correte, Giuseppe non risponde... sta male». Immediato l'invio di Romeo, l'ambulanza del Suem partita dall'ospedale cittadino. In un paio di minuti i sanitari sono arrivati in viale Trieste, nella palazzina da poco ristrutturata dalla famiglia. Al loro arrivo il personale del 118 ha provato a rianimare il 21enne, invano. Per i sanitari non ci sono dubbi, all'origine del decesso di Giuseppe Amone c'è stato un arresto cardiaco.



DOPO PRANZO

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il giovane poco dopo aver pranzato con i famigliari ha iniziato ad avere una crisi respiratoria, a cui andava soggetto per lievi attacchi d'ansia senza che in passato avessero portato a episodi di particolare gravità. Soccorso dai genitori, è andato all'improvviso in arresto cardiaco, forse per un problema che non era mai emerso fino a ieri e che non gli ha lasciato scampo.



La notizia della tragedia ha fatto subito il giro della città, dove gli Amone sono conosciuti. «È una disgrazia disumana - spiega Caterina Pinelli, candidata alle amministrative con Fratelli d'Italia alle ultime due tornate - Non può essere concepita da un genitore la morte di un figlio, non è nella natura. Alla famiglia ho portato le mie condoglianze e di tutto il Circolo».



LA FAMIGLIA

Papà Giancarlo, militare dell'Esercito prima alla Capitò di Portogruaro e ora di stanza a Orcenico (Pordenone), si era candidato 6 anni fa come consigliere comunale a Portogruaro. Lo scorso anno, essendo in missione in Lettonia non aveva potuto presentarsi, tanto che in lista arrivò la moglie, Antonella Nigri. Poco più di 20 anni fa la famiglia dovette affrontare il lutto dello zio di Giovanni, deceduto in un brutto incidente, che aveva segnato particolarmente lo stesso capofamiglia. Ieri c'è stato un via vai di persone e telefonate dei tanti che hanno voluto stringersi al dolore degli Amone.



IL RAGAZZO

Giuseppe, primogenito, aveva frequentato l'Itc Luzzatto di Portogruaro, salvo poi decidere di cambiare indirizzo e spostarsi al Cornaro a Jesolo. Riservato, rispetto al fratello Antonio, lo scorso anno aveva deciso di trascorrere un periodo con i nonni a Cariati in Calabria. Questa mattina saranno avviate le pratiche per il trasferimento della salma nel paese calabrese dove nei prossimi giorni sarà celebrato il funerale.

