Arrestato medico di base: abusi ​sessuali su due pazienti trevigiane

Fabrizio Cibin

MUSILE/NOVENTA/TREVISO - Basso Piave sotto choc per l’. Si tratta del: dal 2012 era a Musile, con ambulatorio in via Roma, ma visitava anche a Noventa di Piave, in via Guaiane, seguendo circa 1300 pazienti in totale. A prelevarlo da casa, a Musile, i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave, in esecuzione di un ordine di arresto per f. È arrivata infatti lada parte della Corte d’Appello di Venezia. Il reato contestato al medico è di. Dovrà scontare 2 anni, un mese e 18 giorni di carcere. Come detto i fatti risalgono a dodici anni fa, quando il medico esercitava a, nella Marca Trevigiana. Era il 2007 e i familiari di due giovani donne, pazienti del dottor Posocco, si accorsero di quanto stesse accadendo e decisero così di denunciare tutto ai carabinieri. Si parlava di abusi e violenze ripetute per almeno un mese. A seguito della denuncia, il pubblico ministero Claudio Pinto aprì un fascicolo con la pesante