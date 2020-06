Si dimentica di scendere dal treno: anziano ritrovato dalla Polfer

VENEZIA - Storia a lieto fine per un ottantaduenne in viaggio con il figlio sulla linea Venezia - Trieste. L'allarme è scattato quando l'uomo ha perso di vista il figlio e non è riuscito a scendere con lui alla stazione di San Donà di Piave, rimanendo bloccato a bordo del treno diretto a Trieste. Non vedendo scendere il padre e non potendolo contattare, in quanto quest'ultimo era privo di cellulare, il figlio si è rivolto alla polizia. La segnalazione è così giunta al Centro Operativo della Polizia Ferroviaria per il Veneto che, comprese le dinamiche dell'accaduto, ha attivato le ricerche dell'anziano, contattando il capotreno del convoglio in questione. Grazie all'azione sinergica degli operatori Polfer e del personale di bordo di Trenitalia, l'anziano è stato rintracciato alla stazione di San Stino di Livenza, dove era sceso, una volta realizzato di essere rimasto solo. Il figlio, contattato e informato del rintraccio, ha così potuto ricongiungersi all'anziano genitore. © RIPRODUZIONE RISERVATA